Penny Market assume oltre 100 diplomati e laureati

Penny Market, catena di supermercati discount nata in Germania e leader sul mercato europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, assumerà in Italia 100 nuove figure soprattutto Addetti alla Vendita, i quali dovranno garantire un ottimo livello di servizio ai clienti e svolgere tutte le attività quotidiane, supportare la clientela, occuparsi delle attività di cassa, rifornire i banchi, esporre la merce e tenere pulito e ordinato il negozio. Le altre figure ricercate riguardano: Direttori di Negozio, che dovranno gestire i dipendenti e il punto vendita, tutte le attività di cassa, gli ordini e relazionarsi con la clientela;

Assistenti al Direttore di Negozio, i quali dovranno supportare il direttore del negozio nella gestione e nell’esposizione della merce nel punto vendita, nell’attività e nella chiusura cassa, nella gestione degli ordini, nella relazione con la clientela e dovranno gestire i controlli igienico-sanitari del punto vendita. Inoltre Penny Market offre anche tante opportunità di stage a persone che hanno passione per la Grande Distribuzione, con determinazione e voglia di crescere, solari e propositive, che saranno affiancate al personale esperto imparando a relazionarsi con i clienti, approfondendo attività e responsabilità necessarie a lavorare in un punto vendita. Penny Market arriva in Italia nel 1994 ed è attualmente in forte crescita consolidando nel tempo la sua presenza sul territorio con 386 punti vendita, dove lavorano 4.000 dipendenti, occupando le posizioni commerciali più strategiche in tutta Italia. A livello internazionale è presente in molti paesi europei con 3.600 punti vendita.

L’obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio, puntando sulla qualità e sull’eccellenza di produttori regionali e locali, favorendo in questo modo lo sviluppo delle piccole realtà, aiutando più di un milione di famiglie a risparmiare fornendo loro prodotti di qualità. Per verificare le altre figure ricercate e per inviare la vostra candidatura potete cliccare qui