Fonte: 123RF Nuovo concorso al Tar, 53 posti disponibili: come candidarsi

Tra i diversi concorsi in scadenza a settembre c’è anche un nuovo concorso indetto dal TAR per il reclutamento di referendari di Tribunale Amministrativo Regionale, rivolto alla copertura di 53 posti di referendario di Tribunale Amministrativo Regionale del ruolo della magistratura amministrativa.

Ecco tutti i dettagli, il bando da scaricare e le informazioni utili.

Chi può candidarsi

Nel dettaglio possono partecipare al concorso referendari TAR le seguenti categorie di candidati:

i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità;

i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli sopra menzionati;

gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;

i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie;

il personale docente di ruolo delle Università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;

i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, con almeno 5 anni di anzianità maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche;

gli avvocati iscritti all’albo da 8 anni;

i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno 5 anni o, comunque, per un intero mandato.

Come fare domanda

Le domande di partecipazione al concorso TAR 2022 per referendari devono essere presentate entro le 17.00 del 13 settembre 2022 esclusivamente per via telematica, tramite il portale web dedicato, previa registrazione attraverso SPID.

In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve trasmettere tutta una serie di documenti:

copia della ricevuta di versamento di 5 euro, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso, da effettuare secondo le modalità chiarite nel bando;

copia di un documento di identità del candidato in corso di validità;

un curriculum vitae, recante l’indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

il certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell’esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni o una dichiarazione sostitutiva;

copia dello stato matricolare rilasciato dall’amministrazione di appartenenza o un’autocertificazione;

tutti i titoli utili, anche se già prodotti unitamente a precedenti domande di partecipazione a concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale, corredati del relativo elenco

ogni altro dettaglio sulle modalità di presentazione della domanda è riportato nel bando di riferimento sotto allegato.

Per tutte le informazioni dettagliate potete consultare il bando qui.