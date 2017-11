NTV: selezioni per Hostess e Steward sui treni Italo

A cura di

Fino al 9 novembre Italo-Ntv ha avviato una selezione per hostess e steward che opereranno sui treni. Italo-NTV è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, ed il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria. L’attuale flotta dei treni Italo è composta da 25 treni Agv 575 di ultima generazione in grado di viaggiare al altissima velocità, fino a 360 Km/h.

Il titolo di studio richiesto è un qualsiasi diploma di scuola superiore. L’azienda spiega quali sono le mansioni che dovranno svolgere queste due figure professionali: “Il nostro

personale Hostess/ Steward svolge le mansioni di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori, curandone il comfort e le relazioni a bordo treno. Cura il decoro e riordino degli ambienti, mantenendo gli standard qualitativi e di presentazione nel rispetto delle procedure aziendali e rappresenta nello stile e nei comportamenti il Brand e i Valori NTV.

Instaura un rapporto di fiducia con i clienti a bordo treno e in stazione offrendo ad ogni interazione ascolto attivo e partecipe, professionalità, passione ed educazione. Gestisce il processo di informazione offrendo supporto ai clienti, offre una continua assistenza ai clienti per qualsiasi richiesta inoltrata, gestendola in prima persona nel rispetto delle procedure o seguendo le istruzioni del Responsabile.

Garantisce il servizio catering a bordo treno come definito ed indicato dalle Istruzioni operative aziendali. Promuove ed effettua attività di vendita e controllo dei biglietti in Stazione e a bordo treno. Effettua attività di vendita di prodotti e servizi in funzione delle esigenze/direttive aziendali.” Per tutti i requisiti e le candidature puoi cliccare qui

Leggi anche:

Ferrero: 240 nuove assunzioni

Polizia Penitenziaria: concorso pubblico per 197 agenti