Nestlè assume in tutta Italia laureati e diplomati

Nestlé

Nestlé sta assumendo in tutta Italia, sia laureati che diplomati. Nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda è infatti possibile consultare tutte le posizioni aperte, basta filtrare la città o provincia di interesse per essere rimandati alla sede più vicina (e attualmente alla ricerca di personale).

Solo in Italia, al momento, sono più di 60 gli annunci di lavoro pubblicati e ancora attivi (66 per la precisione le figure ricercate).

Nestlè ricerca figure specializzate per la sede di Assago

Più della metà degli annunci di lavoro pubblicati questo mese da Nestlè sono finalizzati ad assumere personale qualificato per la sede in Lombardia, ad Assago (Milano).

Sono 37 le figure ricercate, tutte altamente specializzate. Nello specifico, l’azienda sta cercando:

Regional Benefits Specialist – CoC Europe

Demand and Supply Planner

Supply Chain & Procurement

B2B Ho.Re.Ca Sales Account – Bolzano – Nespresso

B2B Regional Sales Manager Nord Ovest – Nespresso

B2B District Manager Nord Est – Nespresso

B2B Ho.Re.Ca Sales Account Padova/Venezia – Nespresso

Senior Business Analyst – Team and Social Collaboration

Customer Solution Analyst

Field Sales Specialist Nespresso – Veneto/Trentino/Friuli

Procurement Specialist

IT Business Analyst Technical & Production

IT Cyber and Digital Security Senior Specialist

Data & Performance Marketing

Digital Electrical & Automation Engineer

IT Data and Voice Network Specialist

Senior Solution Architect – Voice & Conferencing

Direct to Consumer Manager – Nescafé Dolce Gusto

Junior Pricing Specialist.

Nella stessa sede, poi, sono previsti dei programmi di tirocinio (a proposito qui le nuove regole per chi frequenta ancora la scuola):

Internship External Communication Waters

Internship – After Sales Continuous Improvement – Technical and Quality Nespresso

Internship Data Center & Cloud Specialist – Financial, Analytics & Reporting

Internship in Procurement Sanpellegrino

Internship Customer Development & Sales Administration – Business Unit Grocery

Internship Data Center & Cloud Specialist – Financial, Analytics & Reporting

Internship Marketing Multi-brand Snack&Felix.

Per ogni figura è specificato il numero di profili ricercati e le qualifiche richieste. Gli interessati possono cliccare qui per approfondire e, eventualmente, inoltrare la propria candidatura.

A tal proposito, Nestlé ha specificato negli annunci che si accettano unicamente candidature complete di Curriculum Vitae (qui i consigli per scriverne uno efficace) pervenute tramite il form presente sul sito (nestle.it).

Nestlè assume anche diplomati: le figure ricercate

Non solo personale specializzato, con una determinata esperienza e/o in possesso di laurea (giusto per rimanere in tema, qui vi abbiamo parlato delle lauree che fanno guadagnare di più oggi in Italia), Nestlé è attualmente alla ricerca anche di profili giovani o in possesso del diploma.

Per la sede di San Pellegrino Terme, Ruspino (BG) l’azienda è alla ricerca di un Junior Project Engineer (anche con zero esperienza), laureato in Ingegneria Meccanica/Automazione o Ingegneria Industriale.

C’è poi la possibilità, per i neo laureati in in Ingegneria o Tecnologie Alimentari, di candidarsi per uno stage presso la sede di Perugia, a San Sisto, come supporto al Packaging Team Leader.

Infine, allo Stabilimento Sanpellegrino, di San Giorgio in Bosco (PD), Nestlé ha aperto diverse posizioni per l’assunzione di Operatori tecnici (elettricisti/manutentori) per cui è richiesto il solo possesso del diploma (di indirizzo tecnico) e i seguenti requisiti:

capacità di garantire le impostazioni standard dei macchinari presenti in produzione;

disponibilità a lavorare su turni (6-14, 14-22, 22-06) e flessibilità sui turni di lavoro;

curiosità e predisposizione al lavoro in team;

propensione al problem solving e resistenza allo stress;

buone doti comunicative e velocità di apprendimento;

ottima confidenza con gli strumenti informatici

Tra i requisiti preferenziali, ma non essenziali: avere precedente esperienza in posizioni o contesti simili, la conoscenza base della lingue inglese e preferibilmente domicilio in aree limitrofe allo stabilimento

Per ogni posizione, la tipologia di contratto offerta verrà valutata a seconda dei profili individuati.