Negozi Zara: oltre 100 assunzioni in Italia

Nuove assunzioni in Italia per il famoso gruppo spagnolo dell’abbigliamento. Zara è una delle principali società di moda internazionale. Il nuovo piano assunzioni per il 2018 prevede l’immissione di oltre 100 nuove figure professionali negli store italiani. Il marchio Zara appartiene a Inditex, società fondata in Spagna nel 1975, uno dei maggiori gruppi di distribuzione al mondo.

Oltre a Zara il gruppo possiede anche i marchi di moda: “Pull&Bear”, “Massimo Dutti”, “Bershka”, “Stradivarius” e tanti altri. Nel nostro paese conta ben 340 store distribuiti su tutto il territorio nazionale. E proprio per questi negozi è alla ricerca del nuovo personale. Le figure maggiormente ricercate sono gli addetti alla vendita.

Ma cosa fa un addetto vendita in un negozio Zara o negli altri negozi del gruppo? Ecco la risposta dell’azienda. “I nostri assistenti alla vendita si occupano di vendere ed assistere i nostri clienti, ma non solo: la ricezione della merce, il riassortimento ed il riordino continuo dei prodotti sul piano ed il merchandising sono attività altrettanto importanti all’interno del negozio.

I nostri clienti sono al centro del nostro mondo e la nostra priorità è assisterli al meglio: per questo i nostri addetti alle vendite sono i primi ambasciatori dei nostri marchi! Se hai esperienza nel mondo del Retail o hai voglia di entrarci per la prima volta, sei giovane e dinamico, motivato ed appassionato di moda, ami il contatto con il pubblico e il lavoro di squadra, unisciti a noi e cresci con noi!”. Per verificare tutte le posizioni aperte al momento potete cliccare qui

