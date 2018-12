Negozi Thun assumono diplomati in tutta Italia

editato in: da



Thun, azienda italiana fondata a Bolzano nel 1950 dalla contessa Lene Thun, è specializzata nella creazione di oggetti da collezione unici che comprendono anche articoli per la casa, idee regalo, accessori donna e bimbo. Le persone che fanno parte di Thun rappresentano l’anima dell’azienda, per questo la formazione costante e continuativa attraverso un percorso di accompagnamento orientato all’integrazione e alla valorizzazione delle persone, costituisce la chiave del successo della società.

L’azienda è alla ricerca di decine di figure professionali per i propri negozi, ormai presenti in quasi tutte le città italiane: addetti alla vendita, al magazzino e spedizioni, alla contabilità sono solo alcune di esse. Per candidarvi alla maggior parte delle nuove assunzioni basta il diploma di scuola media superiore.

La figura maggiormente ricercata da Thun è però l’addetto alla vendita, che deve occuparsi di tutte le attività operative all’interno dei punti vendita, dell’accoglienza dei clienti e contribuire a rendere più piacevole l’esperienza di acquisto. Per verificare nello specifico tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui