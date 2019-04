Negozi Thun assumono addetti vendita, contabili e altre figure

editato in: da



Thun, azienda specializzata nella creazione di oggetti da collezione unici, è alla ricerca di diverse figure da inserire presso i propri negozi in Italia: addetti vendita, contabili, store manager, responsabili acquisti, assistenti real management etc. Le persone che vogliono lavorare in Thun devono essere orientate alle relazioni interpersonali, creative, intraprendenti, dinamiche, flessibili e motivate alla crescita professionale.

Entrare a far parte di Thun significa lavorare in un ambiente stimolante e dinamico, in un’azienda contraddistinta da un legame con la tradizione unito a una forte spinta verso l’innovazione, al cui interno le persone hanno la possibilità di essere aggiornate in modo costante e continuativo, così da vivere un percorso di accompagnamento orientato alla loro formazione, integrazione e valorizzazione. Thun fu fondata a Bolzano nel 1950 dalla contessa Lene Thun, che aveva questo sogno fin da bambina e cioè creare un magico micromondo ispirandosi all’artigianato altoatesino e ai suoi elementi naturali (un fiore, un tronco d’albero…) attraverso la lavorazione dell’argilla.

Il primo oggetto che la contessa creò fu un Angelo, una dolce figura rappresentata sempre con gli occhi chiusi, perché lo modellò guardando i figli che dormivano. Oggi l’Angelo è universalmente riconosciuto come simbolo della città di Bolzano ed è presente in moltissime case italiane. Negli anni successivi l’azienda ha continuato a creare collezioni uniche tra le quali articoli per la casa, accessori donna e bimbo, idee regalo ed altro, in grado di regalare gioia ed emozioni ai consumatori. Per verificare tutte le altre professionali ricercate e candidarvi potete cliccare qui