Negozi GrandVision: oltre 70 posti per addetti vendita ed altre figure

editato in: da



A cura di

GrandVision, retailer internazionale nel settore dell’ottica, è alla ricerca di oltre 70 figure tra le quali addetti vendita, ottici, store manager, responsabili ed altre da inserire presso gli oltre 300 negozi presenti in Italia. La società cerca persone dinamiche, grintose, energiche, determinate, con ottime capacità comunicative e relazionali e con voglia di crescere professionalmente, infatti le risorse umane inserite all’interno della propria organizzazione sono costantemente aggiornate e motivate al raggiungimento dei risultati comuni di crescita e miglioramento continuo perché, come dice lo slogan del gruppo GrandVision, “la passione è la più grande forma di talento”.

La missione della società è quella di prendersi cura degli occhi e garantire sempre la massima soddisfazione, offrendo ai propri clienti le migliori soluzioni per il benessere visivo. GrandVision, nata nel 1891 in Finlandia, opera a livello internazionale da oltre 100 anni mediante insegne locali affermate e riconosciute ed è presente in 44 Paesi con oltre 7.000 punti vendita nel mondo.

In Italia arriva nel 1999 grazie alla collaborazione con due importanti marchi operanti nel mercato dell’ottica italiano: Avanzi e Optissimo. Ancora oggi continua l’importante evoluzione delle due storiche catene, che fanno ormai parte di un’unica società: GrandVision Italy. Per verificare nello specifico tutte le figure professionali ricercate e candidarvi potete cliccare qui