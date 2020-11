Negozi Decathlon: oltre 70 nuove assunzioni in tutta Italia

editato in: da

Decathlon, leader nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti e tecnologie sportive, assumerà oltre 70 diverse figure, tra le quali: Assistenti alle Vendite per i diversi sport, che dovranno pubblicizzare l’insegna, i servizi e i prodotti, gestire in maniera autonoma il merchandising dei vari reparti e occuparsi della clientela; Responsabili Reparto Magazzino, che dovranno gestire il proprio dipartimento logistico e il proprio conto economico, organizzare gli ordini e garantirne l’affidabilità, assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e gestire la selezione, formazione e sviluppo del proprio team;

Venditori, i quali dovranno accogliere i clienti e accompagnarli negli acquisiti, garantire le operazioni di incasso, ricevere le merci e assicurare l’approvvigionamento dei prodotti; Addetti Contabilità, che dovranno garantire la correttezza della contabilità, gestire l’audit interno e/o esterno per le proprie unità di business, contribuire al rispetto delle scadenze e dei principi contabili internazionali e rispettare le procedure in sinergia con i servizi coinvolti. Le figure ricercate devono avere dinamicità, propositività, concretezza, intraprendenza, orientamento al cliente e al raggiungimento degli obiettivi, capacità di problem solving, spirito di iniziativa, capacità di ascolto, saper accogliere i clienti offrendo loro assistenza e seguendoli in tutte le tappe della vendita etc.

I candidati saranno inseriti nelle diverse aree lavorative: Retail, l’attività principale dell’azienda dove ogni persona lavora in sinergia per soddisfare i bisogni e le esigenze dei clienti; Logistica, il settore che si occupa della distribuzione quotidiana dei prodotti; Produzione, il settore dove vengono ideati, industrializzati e realizzati tutti gli articoli sportivi e le relative componenti tecnologiche e infine l’area Finance, il settore dove vengono analizzati gli aspetti economici e gestionali nel rispetto delle normative locali e internazionali. Decathlon, che conta oltre 90 negozi presenti sul territorio nazionale, ha registrato una forte crescita grazie all’apertura di 140 nuovi punti vendita in tutto il mondo. Per verificare tutte le altre figure e per inviare la candidatura potete cliccare qui