Negozi Decathlon: 150 nuove assunzioni in tutta Italia

Sono oltre 150 le posizioni aperte al momento nei negozi specializzati in articoli sportivi Decathlon, in tutta Italia. L’azienda leader nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti e tecnologie sportive per principianti e appassionati, nasce in Francia nel 1976. In Italia il primo negozio viene aperto nel 1993 in provincia di Milano e nel 2009 diventa il più grande network di negozi per la distribuzione di articoli per lo sport registrando oltre 19 milioni di clienti. Oggi è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 90 negozi e in 19 paesi nel mondo con oltre 700 punti vendita.

Non solo al momento Decathlon è alla ricerca di tantissime figure professionali ma “in vista delle future opportunità di inserimento, che riguardano quasi tutto il territorio nazionale, la società valuta sempre con grande attenzione i curricula di giovani interessati ad entrare a far parte del gruppo”, infatti Decathlon è un gruppo sempre in espansione e già prevede nuove aperture e assunzioni per il futuro.

L’azienda è quindi sempre alla ricerca di profili orientati al raggiungimento degli obiettivi tramite curiosità, intraprendenza, concretezza e orientati al lavoro in team, da inserire nei diversi settori: retail, logistica, produzione e finance. La figura maggiormente richiesta dall’azienda è lo Sport Leader, cioè un addetto/a alle vendite che aiuterà il cliente nella ricerca del prodotto adatto. Per verificare nello specifico le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui