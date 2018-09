Negozi Camomilla: assunzioni di diplomati e laureati 

editato in: da



A cura di

Camomilla, azienda italiana produttrice di abbigliamento ed accessori moda, è stata fondata a Milano nel 1983 da Grazia e Maurizio Belloni, compagni di lavoro e di vita. I primi prodotti creati furono soprattutto borse, zaini, portafogli ed altri accessori moda, in seguito cominciarono a realizzare anche abbigliamento femminile.

Negli anni duemila nascono i primi Store a Milano, Roma e Verona e nel 2009 Camomilla approda nel mercato europeo di Francia, Spagna e Portogallo, inoltre possiede 200 punti vendita in franchising. Camomilla è “…alla ricerca di persone con ambizione, passione e che sappiano lavorare in squadra mettendo alla prova il proprio talento”.

Le figure ricercate al momento sono soprattutto: addetti vendita, con diploma o laurea e buona predisposizione a lavorare in team; ma anche assistenti amministrativi (con diploma di ragioneria o laurea in economia), addetti controllo qualità ed altre figure sia per il settore Retail che per quello Corporate, da inserire in diverse sedi in Italia. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui

Leggi anche:

Bartolini assume impiegati e nuove figure

Banca Intesa Sanpaolo: 500 nuove assunzioni

Auchan: tutte le assunzioni in corso

Per tutti gli altri Concorsi e articoli sul Lavoro