Negozi Calzedonia assumono diplomati e laureati

Il gruppo Calzedonia assume nuovo personale con diploma o laurea: Assistenti Ufficio Prodotto, i quali dovranno occuparsi della gestione delle codifiche dei materiali e dei rapporti con le fabbriche, dare supporto a livello operativo alle diverse attività dell’ufficio e compilare le distinte base prodotto; Assistenti alle Vendite, che dovranno occuparsi della vendita e dell’assistenza ai clienti, di supportarli nell’acquisto, di accogliere e soddisfare le loro richieste, di riassortire e organizzare l’area vendita e il magazzino; Addetti Controllo Qualità, che dovranno controllare la qualità e la misurazione dei capi di abbigliamento, rilevare eventuali difetti rispetto agli standard aziendali e gestire e inserire dati relativi ai controlli effettuati;

Specialisti di Tecnologia Informatica, che dovranno preparare e configurare i sistemi informatici, i computer, le stampanti e i devices mobili, predisporre la strumentazione per la forza vendita, fornire assistenza agli utenti della sede e dei negozi, gestire problematiche a livello di software e hardware. I candidati, oltre al possesso del diploma e della laurea, dovranno avere capacità organizzative, precisione e attenzione ai dettagli, predisposizione alle relazioni interpersonali, dinamismo, positività, passione, entusiasmo, grande energia e motivazione, curiosità, flessibilità, attitudine al problem solving, spirito di iniziativa, aperti al cambiamento, saper affrontare le sfide con concretezza e semplicità.

Calzedonia, compagnia che produce biancheria intima, calze e costumi da bagno nata in Italia nel 1987, oggi è presente in più di 50 paesi nel mondo con circa 5000 punti vendita, che rappresentano il cuore pulsante del gruppo. L’azienda condivide un’identità e uno stile fatti di entusiasmo e partecipazione, consapevoli che il raggiungimento degli obiettivi aziendali passa attraverso la valorizzazione e la realizzazione del potenziale di ogni collaboratore. Del Gruppo fanno parte diversi marchi famosi, tra i quali: Falconeri, Intimissimi, Tezenis etc. Per verificare tutte le posizioni aperte e per inviare la candidatura potete cliccare qui