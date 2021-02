Negozi Calzedonia assumono diplomati e laureati

editato in: da

Calzedonia assume diplomati e laureati con predisposizione alle relazioni interpersonali, capacità organizzative e decisionali, attitudine al problem solving, orientamento al cliente, flessibilità, precisione, capacità di lavorare in team, massima attenzione ai dettagli, curiosità, dinamismo, positività, passione, entusiasmo, grande energia e motivazione, spirito di iniziativa etc. La ricerca riguarda Tecnici Manutentori, che dovranno fare manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di automazione del polo logistico e occuparsi di tutte le attività di riparazione, sostituzione ed eventualmente messa a punto di componenti degli impianti stessi;

Operai Magazzinieri, i quali dovranno occuparsi del ​prelievo, dello stoccaggio e del controllo della merce e controllare l’entrata e l’uscita delle merci; Specialisti del Servizio di Help Desk, che dovranno identificare e risolvere i problemi ricorrenti nell’utilizzo dei sistemi informatici, programmare gli interventi periodici per la sostituzione di sistemi informatici e linee dati e dare consulenza sulle modalità di utilizzo dei vari applicativi e strumenti; Ingegneri Gestionali, che dovranno monitorare e definire i processi di magazzino in ottica di miglioramento continuo, organizzare le attività dei reparti con l’obiettivo di ottimizzare i flussi, garantire l’efficienza e seguire attività di analisi di produttività e performance interne.

Il gruppo Calzedonia, che produce biancheria intima, calze e costumi da bagno e del quale fanno parte altri noti marchi come Intimissimi, Tezenis, Falconeri, è presente in più di 50 paesi nel mondo con circa 5000 punti vendita, che rappresentano il cuore pulsante. Calzedonia considera le persone che lavorano nel gruppo una risorsa molto importante, per questo motivo l’azienda ha sempre puntato a creare le migliori condizioni possibili nell’ambiente di lavoro, supportandoli in tutto il loro percorso. Per verificare tutte le posizioni aperte e per inviare la candidatura potete cliccare qui