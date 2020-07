Negozi Calzedonia: 100 nuove assunzioni in Italia

editato in: da

Calzedonia, compagnia italiana che produce biancheria intima, calze e costumi da bagno, assumerà 100 nuove figure tra le quali: Assistenti alle Vendite, che dovranno accogliere e soddisfare i clienti, supportarli e assisterli nei loro acquisti, organizzare l’area vendita e il magazzino; Responsabili di Negozio, i quali dovranno occuparsi della supervisione, motivazione e formazione dello staff, dell’analisi e monitoraggio degli incassi, della gestione e organizzazione del magazzino; Addetti Assistenza Utenti, che dovranno fornire assistenza diretta agli utenti, gestire le problematiche di natura software e hardware, preparare e configurare i computer, le stampanti e i portatili aziendali, supportare i referenti italiani all’estero, soddisfare le richieste delle persone della loro filiale;

Specialisti in Finanza e Contabilità, i quali dovranno gestire la fatturazione passiva dei fornitori italiani ed esteri, supportare le filiali del gruppo nelle attività amministrative e di relazione con i fornitori, registrare la contabilità dei pagamenti e tante altre posizioni. Il nuovo personale deve essere in possesso di diploma o di laurea e avere passione, entusiasmo, grande energia e motivazione, curiosità, flessibilità, forte attitudine al problem-solving, buone capacità analitiche, predisposizione alle relazioni interpersonali, intraprendenza etc. Calzedonia, nata in Italia nel 1987, è oggi presente in più di 50 paesi nel mondo con circa 5 mila punti vendita dove lavorano oltre 39 mila persone.

Del Gruppo fanno parte diversi marchi famosi, tra i quali: Falconeri, specializzato nella creazione di maglieria in cashmere; Intimissimi, specializzato nella lingerie e nell’intimo, grazie al suo particolare stile; Tezenis, specializzato nel settore intimo, mare, calzetteria, maglieria e easywear ed altri. L’azienda è sempre vicina ai propri dipendenti poiché essi rappresentano la risorsa più importante, per questo Calzedonia ha sempre puntato a creare le migliori condizioni all’interno del proprio ambiente di lavoro, supportandoli in tutto il loro percorso sia personale che professionale. Per verificare tutte le posizioni aperte e per inviare la vostra candidatura potete cliccare qui