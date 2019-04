Navigator: finalmente il bando per 3000 posti in tutta Italia

editato in: da



Ormai ci siamo. E’ stato finalmente pubblicato il bando per l’assunzione di 3000 navigator, quelle figure professionali che dovranno aiutare a trovare un lavoro alle persone che hanno fatto richiesta del Reddito di Cittadinanza. Una delle proposte per il lavoro del governo giallo-verde si completa così con l’assunzione dei navigator. La domanda di partecipazione si potrà inviare fino all’8 maggio all’ANPAL l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive sul Lavoro. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione alla selezione pubblica esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS oppure SPIO (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi), compilando l’apposito modulo.

Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; l’assenza di condanne penali; l’assenza di licenziamenti o dispense dall’impiego presso una pubblica amministrazione; idoneità fisica allo svolgimento delle attività. La prova di selezione consiste in un test a risposta multipla di carattere psico-attitudinale, di cultura generale e tecnico professionale nelle materie definite nell’Avviso. La prova è valutata in centesimi. Superano la prova i candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 60/100, in base alle modalità indicate nell’Avviso.

I posti sono stati divisi per regione nel seguente modo: n. 54 posti in Abruzzo; n. 31 posti in Basilicata; n. 471 posti in Campania; n. 165 posti in Emilia Romagna; n. 46 posti in Friuli Venezia Giulia; n. 273 posti nel Lazio; n. 66 posti in Liguria; n. 329 posti in Lombardia; n. 55 posti nelle Marche; n. 13 posti in Molise; n. 176 posti in Piemonte; n. 248 posti in Puglia; n. 121 posti in Sardegna; n. 429 posti in Sicilia; n. 152 posti in Toscana; n. 33 posti in Umbria; n. 6 posti in Val D’Aosta; n. 142 posti in Veneto. Per scaricare il bando completo e inviare la propria candidatura potete cliccare qui