Ministero della Giustizia: concorso per 1000 Operatori Giudiziari

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per l’inserimento di 1000 operatori giudiziari, i quali dovranno svolgere un importante funzione di sorveglianza, segreteria o custodia all’interno dei tribunali. Le loro mansioni prevedono: attività di segreteria (invio email, rispondere al telefono, fornire indicazioni al pubblico …); riordino e classificazione di fascicoli e documenti; sorveglianza e regolazione del flusso del pubblico etc.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneita’ fisica allo svolgimento delle funzioni; qualita’ morali e di condotta; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; non aver riportato condanne penali etc. La selezione si svolgerà attraverso la presentazione di titoli e un colloquio, che servirà a verificare le capacita’ tecnico-operative riguardanti: riordino e classificazione di fascicoli, atti e documenti; attivita’ d’ufficio che richiede l’uso di sistemi informatici; ricerca e presentazione di diversi dati necessari per la formazione degli atti; attivita’ di digitalizzazione e gestione telematica di atti tramite sistemi informatici.

Nella domanda bisogna indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale e gli estremi di un documento di identita’ in corso di validita’, il possesso del titolo di studio e il possesso di uno degli altri titoli richiesti per l’accesso, il possesso della cittadinanza italiana, di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, il godimento dei diritti civili e politici etc. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 15 ottobre 2020. Per scaricare il bando completo e per inviare la domanda potete cliccare qui