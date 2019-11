MD Discount assume oltre 150 diplomati

editato in: da

MD Discount, società attiva nella grande distribuzione organizzata, presente su tutto il territorio nazionale con oltre 780 punti vendita dove lavorano circa 7000 dipendenti, è alla ricerca di oltre 150 diplomati da inserire presso le proprie sedi in Italia. Le figure più richieste sono: Addetti Vendita, che dovranno occuparsi dell’attività di cassa e del rapporto con i clienti e dovranno caricare la merce negli appositi scaffali; Store Manager, che dovranno gestire le operazioni fiscali e contabili, gli ordini, il rifornimento delle merci, preparare le aree promozionali e gestire il personale e la clientela etc.

Inoltre sono ricercati anche Manutentori Elettricisti, i quali dovranno effettuare tutti gli interventi elettrici di manutenzione; Addetti Spedizioni, che dovranno gestire gli ordini e le fatturazioni dei punti vendita, i contatti telefonici, i rapporti con referenti trasportatori per assegnazione viaggi, le spedizioni, il materiale pubblicitario ed altro. Oltre al possesso del diploma, ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: dinamicità, flessibilità, capacità di adattarsi e di lavorare in team, con voglia di migliorarsi e dotati di spirito di iniziativa, orientamento agli obiettivi e ai clienti, buona propensione ai rapporti interpersonali, capacità di problem solving etc.

Attraverso colloqui individuali ed approfonditi e dopo aver seguito un programma di formazione e apprendistato, con la supervisione di un collaboratore esperto, al personale selezionato viene offerta la possibilità di inserimento in una realtà primaria della grande distribuzione italiana in continua evoluzione. MD, che è diventato il secondo operatore italiano nel segmento, è un’insegna dinamica e in espansione, contraddistinta da uno spirito di squadra, rispetto nei confronti dei collaboratori e determinazione nell’ottenimento dei risultati, che soddisfa i bisogni dei propri clienti, privilegiando la qualità dell’assortimento al prezzo più competitivo. Per verificare tutte le figure professionali ricercate e candidarvi potete cliccare qui