MD Discount assume oltre 100 diplomati

MD Discount, una delle più importanti catene di supermercati leader nel settore della grande distribuzione e che vanta 780 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale dove lavorano oltre 7.000 dipendenti, assumerà oltre 100 persone. Gli Addetti alla Vendita rappresentano le figure maggiormente ricercate nel settore della Grande Distribuzione, poiché sono loro che accolgono i clienti offrendo una facile, veloce e piacevole esperienza d’acquisto, oltre a gestire la cassa, caricare le merci sugli scaffali e tenere in ordine e puliti i negozi.

Le altre figure ricercate riguardano Store Manager, che si occupano della gestione di tutte le operazioni fiscali e contabili (ordini, scarico, allestimento e rifornimento delle merci), della preparazione delle aree promozionali, della gestione del personale e della clientela; Vice Store Manager, i quali devono affiancare gli store manager in tutte le operazioni fiscali e contabili, nella gestione della clientela oltre all’allestimento e rifornimento delle merci e alla preparazione di aree promozionali; Addetti alle Spedizioni, che si occupano della fatturazione degli ordini, della gestione dei contatti telefonici e delle relazioni con i clienti. Tutti i partecipanti alle selezioni devono essere in possesso del diploma ed avere orientamento ai clienti e agli obbiettivi, capacità di problem solving, buona propensione ai rapporti interpersonali e capacità di gestione di un team, dinamicità, flessibilità, dotati di spirito di iniziativa e con voglia di migliorarsi.

MD investe molto sulle proprie risorse umane perché le considera patrimonio dell’azienda credendo fortemente nella loro crescita professionale, per questo organizza corsi di formazione e di continuo aggiornamento ed offre loro un luogo di lavoro dove possano sentirsi parte di una vera e propria squadra all’interno di una realtà primaria della grande distribuzione italiana in continua evoluzione. Inoltre l’azienda rappresenta per tutti i suoi clienti la perfetta unione fra qualità e convenienza, privilegiando la qualità dell’assortimento al prezzo più competitivo. Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui