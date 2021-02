Md Discount assume 100 diplomati in tutta Italia

editato in: da

MD Discount assumerà 100 diplomati da inserire presso gli oltre 700 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. Le figure ricercate riguardano Addetti alla Vendita, i quali dovranno gestire i rapporti con la clientela, caricare la merce negli appositi scaffali, sistemare il negozio e gestire tutte le attività di cassa; Store Manager, che dovranno gestire il personale e le relazioni con i clienti, occuparsi di tutte le operazioni fiscali e contabili, preparare le aree promozionali, gestire gli ordini, lo scarico, l’allestimento e il rifornimento delle merci;

Vice Store Manager, i quali dovranno affiancare lo store manager in tutte le operazioni fiscali e contabili, nella gestione degli ordini, nello scarico, nell’allestimento, nel rifornimento delle merci e nella gestione dei clienti; Manutentori Elettrici Industriali, che dovranno effettuare interventi di manutenzione sugli impianti elettrici, individuare e riparare guasti e malfunzionamenti e collaudare i sistemi elettrici installati. La società ricerca persone in possesso di diploma, con capacità di gestione di un team, buona propensione ai rapporti interpersonali, capacità di problem solving, orientamento ai clienti e agli obiettivi, spirito di iniziativa, dinamicità, flessibilità …

MD Discount, leader nella Grande Distribuzione Organizzata, investe molto sulle proprie risorse umane perché le considera patrimonio dell’azienda credendo fortemente nella loro crescita professionale, organizzando corsi di formazione e di continuo aggiornamento, per questo MD ha ottenuto il primo posto come azienda della GDO dove si lavora meglio. Questo riconoscimento conferma che la società non soltanto è il luogo dove ciascun cliente può trovare il giusto connubio fra qualità e convenienza, ma anche quello dove ogni dipendente si sente parte di una vera e propria squadra. Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui