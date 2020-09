McDonald’s: assunzioni di diplomati in tutta Italia

editato in: da

McDonald’s, la più grande catena al mondo di ristoranti di fast food, è alla ricerca di Addetti alla Ristorazione, che si divideranno tra attività di cucina e di sala, da assumere presso diversi ristoranti in Italia. In cucina, i candidati si occuperanno della preparazione di prodotti dalla qualità eccellente, della collaborazione con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, della conoscenza di tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità.

In sala, invece i candidati si occuperanno dell’accoglienza dei clienti e di supportarli ai kiosk nella scelta dei diversi menù e di far vivere loro un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti. La ricerca è rivolta a persone in possesso di diploma di scuola media superiore, preferibilmente con conoscenza di un’altra lingua (oltre a quella italiana) con flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi; collaborativi, precisi, intraprendenti e soprattutto curiosi, con ottime doti relazionali, con orientamento al team working, approccio multitasking, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente.

McDonald’s, nato negli Stati Uniti negli anni 30, è arrivato in Italia nel 1986 e oggi è presente su tutto il territorio nazionale con 600 ristoranti dove lavorano oltre 24.000 persone, che servono ogni giorno quasi un milione di clienti. L’azienda si prende cura dei propri collaboratori, i quali lavorano con passione ed entusiasmo all’interno di un ambiente sereno, dinamico, giovane, informale, stimolante, familiare, meritocratico, dalla forte identità di gruppo e idoneo a garantire la sicurezza di tutti. Le candidature devono essere presentate tra il 30 settembre e il 17 ottobre 2020. Per verificare tutte le figure e inviare la candidatura potete cliccare qui