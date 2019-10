McDonald’s assume 120 diplomati

editato in: da



McDonald’s, una delle più grandi catene di ristorazione nel mondo, è presente in Italia con 600 ristoranti dove lavorano oltre 24.000 persone, che servono ogni giorno quasi 1 milione di clienti. In vista di nuove aperture l’azienda assumerà 120 persone in possesso di diploma di scuola media superiore, dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente, flessibili, disponibili a lavorare part-time, con ottime doti relazionali etc. Le figure ricercate da McDonald’s sono Addetti Ristorazione-Crew e Responsabili dell’Accoglienza, che dovranno dividersi tra cucina e sala ristorante. In cucina dovranno preparare prodotti dalla qualità eccellente, collaborando con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti; in sala, invece si occuperanno di accogliere i clienti e di supportarli nella scelta dei diversi menù in modo che essi possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti.

I candidati verranno selezionati tramite il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale firmato McDonald’s che, facendo tappa in diverse città, dà la possibilità a chiunque lo desideri di partecipare alle selezioni per diventare parte integrante del team di lavoro e gestione di nuovi ristoranti ed è l’occasione per l’azienda di conoscere tutti i candidati e dare loro le informazioni di cui hanno bisogno sul mondo di McDonald’s e sul lavoro all’interno dei ristoranti. Per partecipare alle preselezioni i candidati dovranno effettuare una registrazione online, cliccando sul pulsante “Candidati”. Successivamente, rispondendo ad alcune domande circa la propria disponibilità e le mansioni di interesse, i candidati idonei saranno sottoposti ad un test comportamentale in base al quale saranno individuati coloro che parteciperanno ai colloqui.

Coloro i quali supereranno tutte le fasi di selezione potranno entrare a far parte dell’azienda, dopo aver seguito un percorso di formazione e di crescita professionale che ne valorizzerà i punti di forza. Entrare in McDonald’s vuol dire far parte di una grande squadra dove è possibile lavorare con passione ed entusiasmo in un contesto dinamico, giovane, informale, stimolante, meritocratico e dalla forte identità di gruppo. Le candidature devono essere presentate tra il 3 e il 23 novembre 2019. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui