Maxi piano assunzioni per Amadori: ecco i 700 profili ricercati

Fonte: ANSA Francesco Amadori, fondatore dell'omonimo colosso agroalimentare

Il processo di trasformazione interno al gigante del settore agroalimentare Amadori continua dopo l’addio del amministratore delegato Francesco Berti con un’ampia campagna di assunzioni da 700 posizioni aperte. Il manager si è congedato dopo un decennio al vertice dell’azienda, al quale è arrivato alla fine di un percorso che l’ha visto direttore finanziario, direttore generale e infine ad. La guida operativa della società torna nelle mani della famiglia, affidata in particolare a Denis Amadori presidente del consorzio operativo Gesco, in attesa che il consiglio di amministrazione deliberi una nuova governance e un nuovo assetto organizzativo.

Maxi piano assunzioni per Amadori: 700 posti di lavoro

Intanto l’azienda leader del settore avicolo manda avanti un piano di assunzioni su larga scala con la ricerca di 700 profili in quasi tutti i reparti: dagli addetti alla produzione al commerciale, dai tecnici di laboratorio alle figure in ambito marketing.

Le centinaia di posizioni aperte sono state decise sulla scorta della crescita doppia dello scorso anno e gli investimenti significativi che hanno portato Amadori a prevedere i 2 miliardi di euro di fatturato nei prossimi 5 anni: soltanto nel 2021 il gruppo aveva registrato un fatturato di 1,3 miliardi, con un incremento di 130 milioni (+10,5%) rispetto all’anno precedente.

I nuovi assunti si andaranno ad aggiungere alle quasi 9.500 persone che lavorano oggi in Amadori, di cui 51% donne e il 49% uomini, provenienti da oltre 80 Paesi nel mondo.

Le posizioni aperte in Amadori

Le posizioni aperte riguardano posti localizzati soprattutto in Romagna negli stabilimenti produttivi di Cesena e Santa Sofia (Fc), per i siti in Abruzzo, a Mosciano S. Angelo (Te) e ma anche altre sedi di Amadori in Italia, come in Lombardia o Veneto.

Coinvolte nella campagna di assunzione quasi tutte le tipologie di figure presenti in azienda, dagli addetti alla produzione ai magazzinieri, dai tecnici di laboratorio agli ingegneri per la manutenzione dei macchinari, fino ai diversi ruoli tecnico-amministrativi, figure in ambito risorse umane, marketing, It e commerciale. Ecco di seguito alcune degli annunci più recenti in base alle figure ricercate:

Produzione Alimentare

Magazziniere – Italia, Abruzzo, MOSCIANO SANT’ANGELO

Operaio Addetto Alla Produzione – Italia, Emilia-Romagna, SAN VITTORE DI CESENA

Operaio Addetto Alla Produzione – Italia, Emilia-Romagna, Santa Sofia

Operaio Addetto Alla Produzione – Italia, Abruzzo, Mosciano Sant’Angelo

Operatore Di Produzione – Settore Alimentare – Italia, Veneto, Monte di Malo

Tecnico Laboratorio Analisi Chimiche – Italia, Abruzzo, FOSSACESIA

Manutentore Elettrico – Meccanico – Italia, Abruzzo, Fossacesia

Supervisore Controllo Qualità – Italia, Abruzzo, Mosciano Sant’angelo (TE)

Magazziniere – Italia, Emilia-Romagna, Cesena

Business Analyst – Italia, Emilia-Romagna, Cesena

Agricoltura/Silvicoltura/Pesca

Operaio Addetto Produzione Incubatoio – Italia, Abruzzo, Castellalto

Operaio Addetto Produzione Incubatoio – Italia, Emilia-Romagna, Marzeno di Brisighella

Tecnico Di Allevamento – Italia, Lombardia, CAZZAGO SAN MARTINO

Commerciale/Vendite

Agente Di Commercio – Italia, Marche, Fano

Agente Di Commercio – Italia, Veneto, Venezia