Maxi concorso a Roma: chi può partecipare e come

Dopo averlo annunciato, il Comune di Roma Capitale ha approvato il piano assunzioni per il periodo 2023/2025, per un totale di 1.500 assunzioni (quasi tutte) a tempo indeterminato nel corso del 2023. Si tratta di una serie di bandi, dei quali è stato pubblicato il primo relativo all’inserimento di 800 agenti di polizia locale.

Le figure ricercate dal Comune di Roma Capitale

Di seguito trovate l’elenco completo delle figure ricercate dall’amministrazione capitolina:

400 insegnanti di scuola d’infanzia e educatori asilo nido;

349 istruttori amministrativi;

214 assistenti sociali;

150 funzionari amministrativi;

115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR;

60 funzionari economici;

30 psicologi;

30 funzionari servizi educativi;

26 dirigenti;

20 operatori servizi ambientali;

10 funzionari archivio storico;

5 autisti da assumere tramite scorrimento delle graduatorie del Centro per l’Impiego;

un istruttore di servizi informatici e telematici.

“Assumeremo mille nuovi agenti di polizia locale ricorrendo solo a fondi comunali: 800 grazie al bando di concorso pubblicato oggi e 200 scorrendo le graduatorie dello stesso”, ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri. “Si tratta del concorso più importante da quello del 1999 quando, in previsione del Giubileo del 2000, vennero messi a bando 940 posti da agente”, ha invece commentato Marco Milani, segretario romano del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale).

Concorso per agenti di polizia locale: quando e come

Il bando è stato pubblicato dal Campidoglio ed è consultabile online sul sito istituzionale di Roma Capitale, sull’Albo pretorio capitolino, sul sito di Formez PA e sul sito InPA.

Il profilo professionale richiesto per 800 posizioni è quello di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori – Famiglia Vigilanza e per 60 posizioni del profilo professionale di Funzionario Economico-Finanziario. Si tratta di un concorso pubblico con codice RC/IPL, le cui selezioni verranno svolte per esami per posti di lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato.

L’inizio delle prove preselettive è previsto nella seconda metà di giugno e sarà preceduto dalla pubblicazione di una banca dati relativa ai quesiti, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova. Alla prova scritta saranno ammessi i primi 6.400 candidati e i relativi ex-aequo. Vincerà il concorso chi rientrerà in graduatoria, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

In cosa consistono le prove

Sia la prova preselettiva sia quella scritta saranno basate su 40 quiz a risposta multipla da completare in 60 minuti. A seguire i candidati dovranno cimentarsi nelle prove fisiche:

corsa di 800 metri piani da effettuarsi nel tempo massimo di 4 minuti per i candidati di sesso maschile e di 5 minuti per le candidate di sesso femminile;

salto in alto di altezza pari a 100 centimetri per i candidati e a 85 centimetri per le candidate, da effettuarsi entro un massimo di tre tentativi;

piegamenti sulle braccia continuativi, in tutto 10 per i candidati e 7 per le candidate.

Terminate le prove fisiche, le commissioni passeranno agli esami orali, che si svolgeranno in autunno presso la Scuola del Corpo di Polizia Locale.

I requisiti per partecipare e come e quando fare domanda

L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, compilando il form di candidatura sul portale InPA. Il termine ultimo per inoltrare la propria candidatura è il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del bando, cioè il 29 maggio alle ore 23:59:59.

Ecco di seguito i requisiti da rispettare per candidarsi al concorso:

cittadinanza italiana;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per alcune fattispecie;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

Chi si candida al concorso per agenti di polizia locale di Roma deve inoltre essere in possesso dei requisiti psico-fisici ed essere disponibile al porto e all’uso d’armi. Serve inoltre una patente di guida non inferiore alla categoria B, che comunque potrà essere conseguita anche prima della eventuale firma del contratto individuale di lavoro.