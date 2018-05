Concorsi pubblici: in arrivo duemila assunzioni nella Pubblica Amministrazione

editato in: da



Gli ultimi dieci anni non sono stati i migliori per entrare in un posto pubblico. La crisi, la spending review quindi il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione avevano ridotto le speranze per tanti giovani che aspiravano a lavorare in enti e ministeri.

Le uniche opportunità erano a tempo determinato o comunque con qualche altro tipo di contratto precario. Così nel tempo, a fronte di migliaia di pensionamenti non entrava più nessuno a sostituire la forza lavoro pubblica. In alcuni casi questo è servito a ridimensionare alcuni enti con personale oggettivamente in sovrannumero.

In tutti gli altri casi però ha portato ad una minore efficienza complessiva soprattutto nel settore tecnologico dove i giovani sono più prepararti degli anziani. Questo deficit è stato molto più evidente in alcuni settori strategici quali la sanità o la scuola.

Finalmente da un po’ di tempo è cambiato l’approccio e si sta tornando alle assunzioni (con concorso) molte delle quali a tempo indeterminato. Si è iniziato con i concorsi per docenti e ora tutti i grandi enti stanno bandendo concorsi pubblici.

Al momento ce ne sono quattro a cui si può ancora partecipare per complessivi duemila posti:

– 137 infermieri agli Ospedali Riuniti di Foggia: scade il 7 giugno e possono parteciparvi tutti coloro in possesso dell’attestato di Operatore Socio Sanitario

– 169 posti al Comune di Napoli: tra cui 54 assistenti sociali, 37 istruttori amministrativi, 50 educatori professionali e varie altre figure. E’ possibile inviare la domanda entro il 28 maggio

– 650 funzionari all’Agenzia delle Entrate, divisi tra 510 per attività amministrativo-tributaria e 118 funzionari tecnici

– 967 funzionari all’Inps: la figura in questo caso è quella di Consulente Protezione Sociale. Il bando scade il 28 maggio.

Per scaricare tutti i bandi di questi concorsi e partecipare potete cliccare qui

