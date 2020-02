Maxi-Assunzioni in Penny Market: 230 nuovi posti

editato in: da

Il nuovo piano assunzioni di Penny Market per il 2020 prevede l’inserimento di 230 figure diplomate e laureate, da assumere presso gli oltre 375 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le assunzioni riguardano soprattutto Addetti alla Vendita, che si occuperanno di dare supporto alla clientela, di rifornire i banchi ed esporre la merce, di occuparsi delle attività di cassa, della pulizia e di tenere in ordine il negozio, i quali dovranno avere ottime capacità organizzative, proattività, voglia di fare e spirito di squadra, dinamicità, flessibilità, predisposizione al lavoro di gruppo e al contatto con il pubblico, determinazione e voglia di crescere.

Le altre figure ricercate da Penny Market sono: Assistenti Direttore di Negozio, che dovranno gestire ed esporre la merce nel punto vendita, gestire gli ordini, svolgere le attività e la chiusura della cassa; Coordinatori Ispettore Gastronomia, che dovranno garantire la diffusione delle strategie commerciali, verificare l’applicazione e il mantenimento delle linee guida di gestione del reparto, proporre soluzioni in linea con il mercato e le esigenze dei clienti; Specialisti in Sicurezza Regionale, i quali dovranno verificare la corretta applicazione delle procedure e dei processi lavorativi, gestire i rapporti con istituti di vigilanza, società di servizi di sicurezza e forze dell’ordine, tutelare il patrimonio aziendale etc.Ma la società offre anche tante opportunità di stage a giovani che hanno voglia di avviare il proprio percorso professionale all’interno dell’azienda con un iniziale inserimento di 6 mesi.

Penny Market è una catena di supermercati discount nata in Germania e leader sul mercato europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In pochi anni riesce a consolidare la sua presenza anche in molti paesi Europei e soprattutto in Italia, dove sbarca nel 1994, occupando le posizioni commerciali più strategiche e offrendo lavoro a 3.000 persone. L’obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Per verificare tutte le figure ricercate e inviare la propria candidatura potete cliccare qui