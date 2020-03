Lidl: oltre 70 assunzioni di diplomati e laureati

editato in: da

Lidl, catena di supermercati presente in Italia con 650 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale, assumerà oltre 70 nuove figure in possesso di diploma o di laurea. La ricerca, che sarà effettuata on line per rispettare le normative sanitarie dovute al Coronavirus, è rivolta soprattutto ad Addetti Vendita, che dovranno assistere i clienti rendendo la loro esperienza di acquisto facile, veloce e piacevole, gestire la cassa e tenere in ordine i locali; Commessi Specializzati, che dovranno fornire assistenza ai clienti, gestire il personale e curare l’aspetto del punto vendita assegnato.

Inoltre si cercano Collaboratori Contabilità, che dovranno analizzare e registrare i documenti contabili, collaborare con le diverse funzioni aziendali e gestire i dati anagrafici; Capi Area, i quali dovranno saper gestire i punti vendita e il team di collaboratori e ottimizzare i costi, oltre ad Operatori di filiale, Responsabili vari settori, Assistenti direzione etc. Per entrare a far parte di un’azienda solida e strutturata e lavorare in un ambiente giovane, dinamico e stimolante con tante attività, che coinvolgano i collaboratori a fare squadra anche fuori dal lavoro, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: affidabilità, flessibilità, dinamicità, orientamento al cliente.

Inoltre si cerca attitudine al lavoro di squadra e al problem solving, buone doti analitiche, precisione, curiosità, spirito di iniziativa, capacità decisionali etc. Il gruppo Lidl, nato in Germania negli anni 30, approda in Italia nel 1992 e da allora ha intrapreso un percorso di crescita continua grazie alla selezione dei fornitori e al mantenimento di una identità forte che ha sempre contraddistinto l’azienda dagli altri operatori della grande distribuzione, offrendo sempre ai propri clienti un’esperienza di acquisto completa e conveniente. Per verificare tutte le posizioni aperte e inviare la vostra candidatura potete cliccare qui