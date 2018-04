Lidl Italia: 100 nuove assunzioni

editato in: da



Lidl Italia è presente capillarmente su tutto il territorio italiano con 600 punti vendita che assicurano ogni giorno qualità e freschezza alla clientela. Il 1992 è stato l’anno dell’ingresso nel mercato italiano e oggi Lidl rappresenta una delle realtà della distribuzione più moderne e strutturate del Paese, ai primi posti per copertura del territorio con i punti vendita che vengono riforniti dalle 10 Direzioni Regionali di competenza.

Gli store Lidl sono in continua evoluzione, anche i punti vendita hanno subito una vera e propria trasformazione. Ovviamente per una multinazionale di questo livello uno dei punti di forza sono i dipendenti, soprattutto coloro che hanno un rapporto diretto con il pubblico come gli addetti alle vendite, la figura professionale maggiormente richiesta;questi i dettagli dell’offerta:

”Nel ruolo di Addetta/o Vendite sarai responsabile di tutte le attività operative all’interno dei nostri punti vendita e contribuirai con il tuo supporto quotidiano a rendere più piacevole l’esperienza di acquisto dei nostri clienti.

Se credi nella qualità di un servizio sempre attento e puntuale e pensi che il lavoro di squadra possa fare la differenza, questa è l’offerta giusta per te”. Per verificare nel dettaglio le oltre 100 posizioni aperte al momento in tutta Italia e potervi candidare potete cliccare qui

