Leroy Merlin assume oltre 200 diplomati e laureati

Leroy Merlin assumerà oltre 200 persone diplomate e laureate da inserire nei 48 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale dove già lavorano oltre 7 mila collaboratori. Maggiormente richieste sono le figure di Consiglieri di Vendita, che hanno il compito di accogliere i clienti, mantenere la gamma dei prodotti sempre aggiornata e concretizzare le attività di caricamento e Hostess e Steward, che dovranno occuparsi dei clienti proponendo servizi adeguati e facilitando il loro percorso d’acquisto.

Le altre figure ricercate dall’azienda sono: Addetti al Caricamento, i quali dovranno assicurare il posizionamento corretto della merce effettuando il controllo dello stoccaggio della stessa secondo le regole dell’azienda e garantire al cliente la giusta disponibilità del prodotto; Analisti Dati, che dovranno raccogliere i dati da fonti interne ed esterne, rilevare e correggere eventuali errori nei sistemi di raccolta e conservazione dei dati, ripulire i database per scartare i dati irrilevanti ed altro. Inoltre l’azienda ricerca anche Venditori, Responsabili Tecnici, Addetti alla Logistica, Capi Settore, Addetti alla catena di fornitura e tante altre. I candidati, in possesso di diploma o di laurea, dovranno avere orientamento al cliente e al risultato, ottime capacità comunicative, leadership collaborativa e problem solving, pensiero analitico, dinamicità, proattività, capacità di pianificazione e organizzazione.

Leroy Merlin ricerca persone che credono in quello che fanno, libere di esprimere il proprio talento con un forte spirito di iniziativa e propensione all’innovazione, per questo offre loro un percorso di inserimento e di sviluppo fatto su misura per ogni collaboratore in modo da riconoscere il talento di ognuno di essi valorizzando sia le performance individuali che quelle di squadra. Leroy Merlin, azienda francese leader nella grande distribuzione, promuove la cultura del “fai da te” come mezzo di miglioramento, espressione di creatività e realizzazione di se stessi, offrendo un’ampia scelta di prodotti e servizi per la casa tra cui bricolage, giardinaggio, edilizia, arredo bagno e tanto altro. Per verificare tutte le posizioni aperte e inviare la propria candidatura potete cliccare qui