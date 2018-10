La Rai assume diplomati 

editato in: da



A cura di

Continuano le assunzioni da parte della RAI, Radiotelevisione Italiana, società del servizio pubblico radiotelevisivo. Questa volta la ricerca riguarda giovani in possesso di diploma che verranno assunti come addetti alla produzione. I candidati svolgeranno le mansioni di installazione e manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi apparati tecnici, degli impianti e delle apparecchiature di ripresa e diffusione audio e video; guida di automezzi aziendali adibiti alla produzione e tutte le attività strumentali all’esercizio della propria mansione. Oltre al diploma di scuola media inferiore, i candidati devono essere cittadini italiani, dell’Unione Europea e di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

La selezione sarà effettuata tramite una fase preselettiva e una fase di valutazione. La prima fase, quella preselettiva, consisterà in un test scritto a risposta multipla (multiple choice) diretto a verificare il livello di cultura generale. La seconda fase, quella di valutazione, consisterà in un colloquio con la Commissione Tecnica volto all’approfondimento delle conoscenze e delle competenze possedute, con valutazione del curriculum vitae presentato nel formato standard europeo e in un colloquio Conoscitivo-Motivazionale, a sostegno del quale potranno essere utilizzati strumenti quali test e dinamiche di gruppo.

L’assunzione avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante. La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23 ottobre 2018. Per verificare nello specifico il bando di selezione e inviare la vostra domanda di partecipazione potete cliccare qui

Leggi anche:

Ferrovie dello Stato: 1100 nuove assunzioni

Arma dei Carabinieri: concorso pubblico per diplomati

Unipol assume diplomati e laureati

Enel: tutte le assunzioni in corso

Per tutti gli altri Concorsi e articoli sul Lavoro