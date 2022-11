Ita Airways, in arrivo 1.250 assunzioni tra piloti e assistenti di volo

Fonte: ANSA

Ita Airways, la nuova compagnia aerea di bandiera italiana che ha sostituto Alitalia, ha in programma il reclutamento di 1.250 risorse nel personale di bordo entro il 2023. A dare la notizia è Il Sole 24 Ore, che parla di un aumento del personale far fronte al rinnovamento e all’incremento della flotta di aeromobili della compagnia.

Ita Airways, gli investimenti

Entro il prossimo anno entreranno in servizio 39 aerei di nuova generazione della società, che sostituiranno 14 vecchi velivoli e porteranno a 96 i mezzi a disposizione dell’azienda, con un aumento di 25 aeromobili.

I nuovi aerei saranno acquistati grazie al sostegno del governo che, con autorizzazione della commissione europea, concederà un finanziamento di 400 milioni di euro.

Ita Airways, le assunzioni

L’investimento richiederà anche un incremento dell’organico, che attualmente conta circa 3.600 dipendenti, con nuove assunzioni nella compagnia. Si tratta di 1.250 i posti di lavoro per assistenti di volo e piloti che l’azienda intende coprire e che andranno ad aggiungersi all’attuale organico di 350 piloti e 900 assistenti di volo.

Ita Airways, come candidarsi

Per candidarsi è possibile consultare la pagina LinkedIn della compagnia aerea, raggiungibile anche dal sito web della società. Al momento, le posizioni aperte sono altre ma gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro attive possono visitarla per prendere visione delle ricerche di personale in corso e candidarsi, inviando il cv tramite l’apposito form online.