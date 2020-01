Intesa Sanpaolo: oltre 60 nuove assunzioni

editato in: da

Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario leader in Italia nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, che fornisce assistenza a 12 milioni di clienti, con l’inizio di questo nuovo anno assumerà nuove figure. La ricerca è rivolta a persone con buone capacità organizzative e di relazione, flessibilità, spirito di iniziativa, problem solving, riservatezza, spiccate attitudini al Team Working, buone capacità relazionali, di analisi e di negoziazione, capacità decisionale e autonomia organizzativa, che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti.

Nello specifico Banca Intesa Sanpaolo assumerà Specialisti Controlli Fiscali, i quali dovranno rilevare i rischi fiscali associati ai processi aziendali, definire e attuare le azioni finalizzate a presidiare i rischi ed a prevenire il verificarsi degli eventi; Addetti alle Operazioni di Nuovi Mercati, che dovranno analizzare le informazioni finanziarie e commerciali e preparare la documentazione relativa all’operazione; Specialisti Contrattualistica Vita e Previdenza, che si occuperanno delle attività che riguardano la documentazione informativa e contrattuale utilizzata nell’ambito dei processi dei prodotti vita e previdenziali e gestire le attività in allineamento con le altre funzioni coinvolte; Liquidatori Sinistri Rami Elementari, che dovranno gestire la liquidazione dei sinistri e garantire la soddisfazione del cliente attraverso il raggiungimento degli obiettivi, oltre a tante altre figure e a tante opportunità di stage.

Il Gruppo bancario, nato nel 2007 in seguito alla fusione di 2 grandi banche italiane, Banca Intesa e Sanpaolo IMI, opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete formata da circa 4400 filiali contribuendo allo sviluppo e alla crescita del paese inoltre il Gruppo è anche presente a livello internazionale con oltre 1.100 sportelli e più di 7 milioni di clienti. Attraverso il Piano di Impresa valido fino al 2021, Banca Intesa intende consolidare la leadership in Italia e affermarsi come punto di riferimento sviluppando i servizi alle famiglie in ambito bancario e assicurativo, sostenendo la crescita delle imprese italiane, lasciando un segno positivo nella società, con azioni sociali e culturali e investendo nelle persone e nell’innovazione, tutti fattori chiave per il successo. Per verificare tutte le figure ricercate e inviare una vostra candidatura potete cliccare qui