Inps: mega concorso per 967 funzionari

Finalmente il Presidente dell’Inps Boeri è riuscito nel suo intento di integrare la forza lavoro dell’ente pubblico dopo tanti anni di pensionamenti senza nuovi concorsi che avevano caratterizzato una diminuzione significativa delle professionalità lavorative interne.

Dopo il concorso di qualche mese fa per 365 posti questa volta l’Inps fa sul serio. Il nuovo mega concorso, come non se ne vedevano da anni, è destinato all’assunzione di ben 967 nuovi funzionari. Si, proprio così, quasi mille nuovi impiegati entreranno nei prossimi mesi nelle sedi Inps.

La figure ricercata questa volta è quella di “consulente protezione sociale” nel ruolo di personale area C, posizione economica C1. Si potrà presentare domanda di ammissione al concorso in modo esclusivamente telematico fino alle ore 16 del 28 maggio. L’ente dichiara nel bando che se ci sarà un numero di domande superiore alle 10mila (e noi crediamo che per un concorso del genere ci saranno molte più di 10mila domande) sarà effettuata una prova pre-selettiva a risposta multipla.

I test saranno a carattere psicoattitudinale, logico e spazieranno anche in competenze di lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale. Il concorso è aperto a candidati laureati ma sono tante le tipologie di lauree con cui si potrà partecipare.

Sede, ora e luogo delle prove e dell’eventuale preselezione saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell’Inps, nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, alla voce “Concorsi” e sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” del 5 giugno 2018, pubblicazione che avverrà almeno 15 giorni prima del loro svolgimento. Per vedere nello specifico il bando del concorso e inviare la domanda potete cliccare qui

