Ikea: nuove assunzioni di diplomati e laureati

Ikea ha indetto nuove assunzioni per diverse figure da inserire presso i negozi presenti su tutto il territorio nazionale. La ricerca riguarda Addetti Area Operativa, che dovranno gestire gli spazi, sostenere iniziative per facilitare la vendita dei prodotti in offerta, mantenere l’area di responsabilità pulita, ordinata, attraente e invitante, controllare che i prodotti siano sempre in perfette condizioni e correttamente prezzati; Addetti Area Commerciale, che dovranno accogliere i clienti e individuare i loro bisogni, saper usare i diversi canali a disposizione per incontrare tutte le tipologie di cliente, scoprire tutte le caratteristiche e i vantaggi dei prodotti;

Responsabili del Controller Aziendale, che dovranno identificare e perseguire attivamente le opportunità commerciali, raccogliere tutte le informazioni e gli strumenti disponibili, dirigere e sviluppare la cooperazione in tutte le aree del negozio; Responsabili del Team di Fornitura del Negozio, che dovranno contribuire alla creazione e all’attuazione operativa del piano d’azione del negozio locale, garantire la qualità dei prodotti, il rifornimento, l’accuratezza delle scorte e l’esperienza di acquisto dei clienti nelle aree dell’arredamento, reclutare i numerosi talenti del team per garantire la pianificazione della successione etc.IKEA è uno dei principali marchi di arredamento mondiali presente in più di 50 mercati con oltre 400 negozi dove lavorano circa un milione di persone, che realizzano insieme alla società la visione strategica: creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone.

Al centro dell’offerta ci sono tutti i prodotti Ikea e le soluzioni per l’arredamento della casa, realizzati con cura nel rispetto del pianeta, raggiungendo milioni di clienti. Ikea offre possibilità di carriera e di crescita incoraggiando i collaboratori a mettersi alla prova in ruoli diversi infatti ognuno può decidere il proprio percorso professionale in base al piano di sviluppo e agli obiettivi futuri offrendo ambienti di lavoro aperti e inclusivi, dove ognuno può esprimere la propria unicità. Per verificare tutte le posizioni aperte e per inviare la candidatura potete cliccare qui