Ikea assume oltre 70 diplomati e laureati

Ikea, nata negli anni 40 come piccola azienda che si occupava della vendita per corrispondenza di piccoli articoli di uso quotidiano e che oggi è diventata uno dei marchi di arredamento più amati dalla maggioranza delle persone, a settembre assumerà oltre 70 figure da inserire su tutto il territorio nazionale. La nuova ricerca di personale riguarda addetti vendita, consulenti, collaboratori ed altro, diplomati o laureati, dinamici, schietti, concreti, con orientamento al cliente, capacità di comunicazione, di prendere decisioni e di problem solving, passione per l’arredo, saper muoversi all’interno di un contesto veloce etc.

Gli Addetti alla Vendita dovranno gestire la cassa, offrire assistenza ai clienti e collaborare con il team per una gestione efficiente del punto vendita; gli Addetti all’Assistenza Clienti dovranno costruire e mantenere una relazione duratura con i clienti e gestire pratiche post-vendita, ordini di trasporto, pratiche di montaggio; i Consulenti di Arredo dovranno garantire un’elevata disponibilità dei prodotti e interagire attivamente con i clienti per identificare le loro esigenze e consigliare loro le migliori soluzioni per la casa; i Collaboratori Operativi dovranno garantire la puntualità di inizio vendite dei nuovi prodotti e implementare i piani di vendita, verificare la disponibilità delle scorte etc.

I candidati provengono da ogni parte del mondo ma condividono gli stessi valori e la stessa visione strategica cioè aiutare le persone a vivere una vita quotidiana migliore e più sostenibile infatti IKEA dà spazio alla diversity offrendo ambienti di lavoro aperti e inclusivi, dove ognuno può esprimere la propria unicità. Ikea si prende cura dei propri collaboratori, offrendo loro eccezionali opportunità di carriera e di sviluppo, i quali lavorano attivamente per trasformare i bisogni del cliente in opportunità commerciali ed assicurare un’esperienza d’acquisto positiva che alimenti la fiducia nel marchio IKEA prima, durante e dopo la visita del cliente al negozio. Per conoscere tutte le posizioni aperte e inviare la propria candidatura potete cliccare qui