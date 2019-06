Ikea assume 60 diplomati e laureati. Invio candidatura 

editato in: da



Ikea, multinazionale attiva nella produzione vendita e distribuzione di articoli di arredamento, sta assumendo oltre 60 diplomati e laureati. Le candidature, che possono essere effettuate sul sito dell’azienda nella sezione dedicata al lavoro, riguardano l’assunzione di addetti alla vendita, addetti alle relazioni con i clienti, addetti alla logistica ed altre figure oltre ad opportunità di stage e alla possibilità di inviare una candidatura spontanea, per i negozi di tutta Italia.

Ikea crede nelle persone prendendosene cura per farle sentire importanti offrendo loro eccezionali opportunità di carriera e di sviluppo, incoraggiandole a mettersi alla prova in ruoli diversi, in questo modo tutti i collaboratori hanno la possibilità di crescere e di far crescere l’azienda. Le persone che lavorano in Ikea sono schiette e concrete e condividono gli stessi valori, che sono alla base del lavoro e della cultura dell’azienda, e cioè collaborazione ed entusiasmo, aperte alla diversità e con la passione per l’arredamento, così da creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza di esse.

Nella storia di Ikea, le idee migliori sono sempre nate dalle sfide più grandi ed è proprio questo che distingue l’azienda dalle altre infatti oggi Ikea è uno dei principali marchi di arredamento mondiali con circa un milione di persone che lavorano al suo interno. Ikea, fondata nel 1943 in Svezia da Ingvar Kamprad, inizialmente si occupava della vendita per corrispondenza di piccoli articoli di uso quotidiano ma negli anni 60 comincia ad espandersi in Europa, negli Stati Uniti e, nel 2018, apre il primo negozio in India. Per conoscere nello specifico tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui