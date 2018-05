Guardia di Finanza: 380 allievi finanzieri

editato in: da



Come ogni anno anche per il 2018 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 380 allievi finanzieri. Per partecipare al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici; essere in possesso del diploma di istruzione secondaria; essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; etc.

Lo svolgimento del concorso comprende una prova scritta, che consiste in un questionario a risposta multipla e verterà su domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici; prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati e che consistono in prove di salto in alto, corsa piana 1000 m., piegamenti sulle braccia, etc.; accertamento dell’idoneità psico-fisica e accertamento dell’idoneità attitudinale.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul portale del Comando Generale della Guardia di Finanza entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, e cioè entro il 15 giugno 2018.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico; di essere in possesso della cittadinanza italiana; di godere dei diritti civili e politici; di essere in possesso del titolo di studio richiesto e dei titoli maggiorativi di punteggio; di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; etc. Potete verificare il bando e inviare la domanda cliccando qui

