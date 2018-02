Forze Armate: concorso per 256 Allievi Marescialli

A cura di

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per l’assunzione di 256 nuovi marescialli nelle varie Forze Armate, cioè 109 nell’Esercito, 47 in Marina e 100 in Aeronautica. Oltre ai requisiti di base (essere cittadini italiani, non avere pendenze penali ecc…) bisogna essere in possesso di un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La domanda di partecipazione può essere inviata entro il 22 marzo tramite i portali web del ministero. Ma vediamo quali prove dovranno affrontare i candidati. Oltre alle classiche prove psico-attitudinali, quella di maggiore difficoltà sarà il test di Cultura Generale.

La prova scritta verterà difatti sulla somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di cittadinanza e costituzione, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria).

Per verificare nel dettaglio gli articoli del bando di concorso e inviare la vostra domanda di partecipazione ai vari corpi potete cliccare qui

