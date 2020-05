Fincantieri assume diplomati e laureati

editato in: da

Fincantieri assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, con spiccata curiosità intellettuale, tenacia e senso di responsabilità, capacità di affrontare la quotidianità con dinamismo e flessibilità, capacità di leadership, attitudine al team working, capacità di programmazione e pianificazione del lavoro, buone doti relazionali, comunicative e capacità di negoziazione, orientamento al cliente e al risultato, attitudine al problem solving, ottime capacità organizzative e gestionali. La figura più ricercata è quella del Supervisore di Produzione da inserire in diversi settori: Area Condizionamento, Ventilazione e Safety, i quali dovranno supportare il capo officina nella definizione dei programmi di dettaglio, controllare la disponibilità di materiali e documenti di lavoro, coordinare l’insieme delle attività di montaggio dei sistemi di emergenza e sicurezza, di condizionamento e di ventilazione;

Allestimento Impianti HVAC, che dovranno coordinare l’insieme delle attività svolte dalle ditte in appalto relative al montaggio degli impianti di condizionamento e ventilazione, gestire le problematiche progettuali e condividere le possibili soluzioni, supervisionare costantemente sul rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza; Allestimento Elettrico, che dovranno supervisionare le attività di sistemazione dei componenti dell’impianto elettrico in fase di preallestimento e a bordo, verificare l’isolamento elettrico di tutti i cavi, coordinare le attività di stesura cavi elettrici, imbarco macchinari elettrici e relativa carpenteria e gestire gli impianti. Il Gruppo ricerca anche Addetti Pianificazione e Controllo della Produzione, che dovranno elaborare i programmi di dettaglio delle attività dei vari reparti, controllare lo stato di avanzamento delle attività interne, degli appalti e delle forniture, promuovere opportuni interventi correttivi presso i reparti interessati e aggiornare i programmi oltre a tante altre figure tra le quali Disegnatori Tecnici di Progettazione, Responsabili per Commesse, Capi Cantiere e tante opportunità di stage.

Fincantieri cerca persone che hanno voglia di affrontare una nuova fase del proprio percorso professionale in un gruppo dinamico, sfidante e internazionale, che portino le loro competenze ed energie per far fronte alle sfide di un mondo in continua espansione. Il Gruppo, con i suoi 230 anni di storia, è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia nonché il principale costruttore navale occidentale, che include tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare Italiana, la US Navy oltre a numerose Marine estere. Oggi conta 20 stabilimenti in 4 continenti e oltre 19.000 dipendenti. Per verificare tutte le figure cercate e per inviare la candidatura potete cliccare qui