Ferrovie: tornano i Recruiting Day. Candidature entro il 4 novembre

editato in: da



A cura di

Sono ripartiti i Recruiting Day firmati FS, le giornate speciali organizzate per incontrare e conoscere giovani da inserire nei vari profili professionali, sia in Ferrovie dello Stato che nelle aziende del gruppo FS: Trenitalia, società leader nel mercato dei trasporti in Italia e in Europa con una flotta di convogli tra le più moderne al mondo; Ferservizi, azienda che si occupa del consistente patrimonio immobiliare del gruppo FS; RFI, società responsabile della gestione della rete ferroviaria nazionale ed altre.

Per poter partecipare alle nuove selezioni bisogna inviare la propria candidatura entro le ore 12 del 4 novembre 2019 e, dopo aver superato le prove online, i candidati passeranno al Recruiting Day attraverso incontri conoscitivi che si terranno nei giorni 11 e 12 novembre 2019. Le figure ricercate sono HR Junior, che dovranno occuparsi del reclutamento, della selezione, della gestione e dello sviluppo del personale; Specialisti Innovazione Commerciale, che dovranno supportare i Responsabili nelle attività di analisi dei dati clienti ed elaborare i report periodici dei comportamenti e le proposte di miglioramento; Junior Specialisti di Manutenzione, che dovranno occuparsi della programmazione, della manutenzione del materiale, degli impianti e delle attrezzature.

Ed inoltre Addetti al Supporto Legale Territoriale, che dovranno gestire i contenziosi per le Società del Gruppo e fornire supporto alle attività negoziali quali assistenza alle fasi pre-negoziali, commissioni di gara etc. Il gruppo FS cerca persone dinamiche, flessibili, con capacità di analisi, problem solving e di organizzazione del lavoro, passione per il risultato, vivacità intellettuale e orientamento al cliente, i quali saranno inseriti in un ambiente di lavoro dinamico e sfidante, all’interno del quale ogni persona avrà la possibilità di crescere professionalmente occupandosi di processi aziendali differenti. Per verificare nello specifico le figure ricercate e candidarvi al nuovo Recruiting Day di FS potete cliccare qui