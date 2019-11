Ferrero: nuove assunzioni di operai e altre figure a novembre

editato in: da



A cura di

Ferrero ancora una volta ha aggiornato gli annunci di lavoro soprattutto quelli che riguardano gli operai da assumere presso gli stabilimenti e sedi in tutta Italia, grazie anche all’uscita del nuovo prodotto Ferrero “Nutella Biscuit”, un biscotto con all’interno un cuore cremoso di Nutella. Oltre agli Operai, che dovranno essere attenti al cliente e al prodotto in modo da ottenere risultati brillanti per i clienti di tutto il mondo, altre figure maggiormente ricercate sono i Manutentori Meccanici, che dovranno occuparsi della manutenzione preventiva degli impianti di produzione e di eseguire analisi di guasti e diagnostica su pompe, motori, valvole e organi pneumatici.

L’azienda ricerca anche Responsabili di prodotti Kinder, che dovranno coordinare le attività svolte da fornitori esterni, garantire la preparazione e la condivisione delle linee guida del marchio con gli altri paesi, supervisionare la creazione dell’elenco degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali; Specialisti dello Stato Patrimoniale, che dovranno preparare il bilancio aziendale, garantire la corretta ripartizione mensile dei costi relativi al bilancio e alla contabilità generale etc. Ferrero, nata negli anni 40, oggi è diventata una multinazionale specializzata in prodotti dolciari, è presente in 55 paesi e dà lavoro a quasi 35.000 professionisti e talenti provenienti da ogni parte del mondo, i suoi tantissimi prodotti, amati e apprezzati da generazioni e generazioni, vengono venduti in oltre 170 paesi.

Entrando a far parte di questo grande gruppo ci si accorge subito che si lavora in un’azienda dove il datore di lavoro si prende davvero cura degli interessi delle persone offrendo opportunità significative per lo sviluppo della carriera e la mobilità e che permette a tutti i dipendenti di apprendere e di crescere insieme all’azienda migliorando ogni giorno la qualità della propria vita. Per questo Ferrero mette a disposizione vari corsi e piani di inserimento, utili a comprendere l’unicità del modo di lavorare all’interno di essa. Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui