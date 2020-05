Ferrero assume Operai ed altre figure

editato in: da

Ferrero rinnova la ricerca di personale soprattutto per quanto riguarda la figura professionale di Operaio da inserire in tutti gli stabilimenti italiani. Il compito degli operai è quello di occuparsi soprattutto del cliente e del prodotto per ottenere risultati brillanti. Un’altra figura molto ricercata dall’azienda è il Manutentore Meccanico, che dovrà occuparsi della manutenzione preventiva degli impianti di produzione, analizzare i guasti su diverse tipologie di intervento (pompe per cioccolato, celle automatiche, isole robotizzate e macchine confezionatrici complesse) e gestire le macchine di incarto e confezionamento.

Inoltre Ferrero è alla ricerca di Responsabili del Team di Manutenzione, i quali dovranno supervisionare e gestire il team di manutenzione dei turni, garantire la continuità produttiva e le prestazioni dei macchinari e controllare la conformità ai regolamenti di sicurezza e il rispetto degli standard di qualità; Specialisti Ufficio Brevetti Tecnici, che dovranno gestire gli archivi relativi al portafoglio dei brevetti dell’azienda e sostenere l’ufficio brevetti in qualsiasi attività essi vengano coinvolti.

Ferrero è una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e la più grande azienda alimentare italiana, è presente in 55 paesi dove lavoro circa 35.000 collaboratori, i quali celebrano l’attenzione e la qualità unendo l’attività, le carriere e i marchi dei quali la società è orgogliosa. Chi viene assunto in Ferrero entra a far parte di un’azienda familiare con una visione innovativa e globale, attiva, dinamica e rivolta al futuro, che mette sempre al primo posto i propri prodotti e le proprie persone, unendo capacità artigianali della tradizione alla tecnologia più all’avanguardia e permettendo a tutti i dipendenti di apprendere, di crescere e di migliorare ogni giorno la qualità della propria vita. Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui