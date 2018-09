Ferrero assume operai e altre figure in Italia

editato in: da



La Ferrero, azienda leader nel settore dolciario, ha pubblicato nuovi annunci di lavoro perché è alla ricerca di operai presso vari stabilimenti italiani oltre ad altre figure diplomate e laureate. Ferrero è in continua espansione in Italia e nei mercati emergenti e le possibilità di sviluppo professionale e di carriera anche internazionale nel Gruppo sono tantissime, per questo è sempre alla ricerca di giovani talenti da inserire nelle tante sedi sia Italia che all’estero.

La Ferrero viene fondata ad Alba, in provincia di Torino, negli anni 40 da Pietro Ferrero, capostipite di una tenace famiglia piemontese arrivata oggi alla terza generazione. Pietro Ferrero cominciò con un piccolo laboratorio di dolci, che in pochi anni diventa una grande azienda espandendosi in tutta Italia grazie alla creazione di tanti prodotti quasi tutti a base di nocciole (un ottimo alimento dal costo contenuto per quegli anni), ma soprattutto grazie alla nascita della Nutella il prodotto principale conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Questa volta Ferrero, oltre a figure diplomate e laureate come già accennato, è alla ricerca anche di operai che, come recita il comunicato dovranno avere ”…una particolare attenzione al prodotto”, e la cosa è naturale per un’azienda che ha fatto della qualità dei suoi prodotti il marchio di fabbrica. Per verificare tutte le posizioni aperte e inviare la propria candidatura potete cliccare qui

