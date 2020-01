Ferrero assume Operai e altre Figure a febbraio

editato in: da

Anche a febbraio la multinazionale Ferrero ha aggiornato gli annunci di lavoro che riguardano soprattutto operai e manutentori meccanici da inserire presso gli stabilimenti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Gli Operai dovranno occuparsi dei clienti e dei prodotti in modo da ottenere risultati brillanti per i clienti di tutto il mondo; i Manutentori Meccanici dovranno occuparsi della manutenzione preventiva degli impianti di produzione e di eseguire analisi di guasti e diagnostica su pompe, motori, valvole e organi pneumatici; Manutentori di Magazzino Automatico, che dovranno eseguire attività di gestione dell’impianto, garantire la continuità dei processi, gestire le spedizioni e garantire gli standard di qualità e sicurezza.

Ed inoltre Assistenti Analisti Sensoriale, che dovranno raccogliere e analizzare i dati sensoriali, eseguire attività di gestione dell’impianto e garantire gli standard di qualità e sicurezza oltre a tante altre figure. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati con spiccate capacità di lavoro in team, proattività, entusiasmo, motivazione, capacità comunicative e interpersonali, attenzione per i clienti e per il prodotto, approccio dinamico e flessibile, buone capacità organizzative, etc. Ferrero è un’azienda familiare di grande successo che mette al primo posto i propri prodotti, amati da molte generazioni e venduti in oltre 170 paesi in tutto il mondo, soprattutto la Nutella, unendo le capacità artigianali della tradizione alla tecnologia più all’avanguardia.

Il Gruppo Ferrero è presente con i suoi stabilimenti in 55 paesi con quasi 35.000 dipendenti provenienti da ogni parte del mondo, i quali lavorano in un’azienda in continua crescita e in un ambiante di lavoro internazionale e stimolante, progressista e globale, che mette a disposizione vari corsi e piani di inserimento, utili a comprendere l’unicità del modo di lavorare all’interno di essa e che permette a tutti i dipendenti di crescere migliorando ogni giorno la qualità della propria vita. Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui