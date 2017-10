Ferrero: 240 nuove assunzioni

A cura di

Il prodotto principale, che ha stregato bambini e adulti in tutto il mondo ed è alla base del successo aziendale, è senza dubbio la Nutella, ma anche tutti gli altri prodotti dolciari venuti in seguito hanno contribuito in modo determinante a far crescere i fatturati aziendali… e con essi ovviamente i lavoratori.

Sono oltre 200 le nuove posizioni lavorative aperte che la Ferrero offre al momento. L’azienda ci ha abituati a continue ricerche di personale e non potrebbe essere diversamente per una multinazionale che è uno dei più grandi gruppi mondiali nel settore alimentare. La Ferrero, nata ad Alba 70 anni fa, è presente in 200 paesi con decine di stabilimenti e decine di migliaia di dipendenti.

La presenza di Ferrero in Italia è consistente con vari stabilimenti presenti in molte regioni italiane e con la storica sede operativa di Alba in Piemonte.

Per queste sedi l’azienda ricerca una ventina di figure professionali, mentre tutte le altre (circa 220) vengono ricercate per le sedi estere. Per esaminare nello specifico le varie posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui

