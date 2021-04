FedEx: piano assunzioni per 800 Addetti alla Logistica

editato in: da

FedEx, abbreviazione di Federal Express, è una società di trasporto americana specializzata in spedizioni espresse con servizi di posta e pacchi, che opera tramite trasporti sia aerei che terra ed è la prima azienda al mondo ad offrire consegne entro il giorno successivo, servendo attualmente oltre 220 paesi e regioni in tutto il mondo. FedEx, che in Italia offre lavoro a 3.500 persone, grazie al nuovo piano di investimenti, assumerà 800 persone entro il 2022 da inserire presso gli “hub” presenti sul territorio nazionale, da destinare all’attività di smistamento, mansione svolta in precedenza da fornitori esterni.

La ricerca è rivolta ad Addetti alla Logistica, i quali dovranno gestire e controllare tutto il ciclo produttivo, organizzare e gestire i centri di distribuzione per il ricevimento, lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, monitorare le consegne effettuate e l’integrità dei prodotti, programmare gli acquisti e le consegne insieme agli acquisitori e ai responsabili delle vendite, gestire le scorte di magazzino e coordinare le attività dei magazzinieri. Ai candidati non è richiesto nessun titolo di studio particolare, ma buone doti relazionali e commerciali, attenzione per i dettagli, puntualità, flessibilità, curiosità, capacità di adattamento e di problem solving e buone capacità di lavorare in team.

Far parte di FedEx rappresenta un vantaggio per coloro i quali lavorano all’interno della società poiché garantisce maggiore sicurezza, stabilità, formazione e la possibilità di essere inseriti in un percorso di carriera infatti molti lavoratori entrati inizialmente come addetti al magazzino sono diventati importanti manager. Sul sito dell’azienda sono presenti anche diversi annunci di lavoro sia in Italia che all’estero, tra i quali: Addetti alle Operazioni di Stazione; Specialisti in Contratti Operativi; Amministratori di Liquidazione etc. Per verificare le figure presenti al momento sul sito di FedEx potete cliccare qui