Eurospin assume 120 addetti vendita, impiegati ed altre figure

Eurospin è alla ricerca di 120 figure da inserire presso gli oltre 1100 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Le assunzioni riguardano in particolar modo Addetti alla Vendita, i quali dovranno gestire le attività di cassa, sistemare la merce negli scaffali, offrire assistenza alla clientela; Assistenti di Filiale, che dovranno gestire il punto vendita e il personale presente all’interno di esso e raggiungere gli obiettivi commerciali; Tecnici di Cantiere, che dovranno dirigere i lavori in coordinamento con i vari tecnici e seguire lo stato di avanzamento attraverso costanti sopralluoghi tecnici, preparare i preventivi; Impiegati Area Sviluppo, che dovranno seguire le attività di gestione e controllo dei siti aste fallimentari, supportare i clienti nella gestione e risoluzione di tutte le problematiche tecniche e tante altre opportunità.

Per lavorare in Eurospin bisogna essere in possesso di diploma o di laurea, avere orientamento al cliente, capacità organizzative, di analisi e di collaborare in squadra, flessibilità, serietà e disponibilità, attitudine al problem solving, spirito di autonomia, motivazione, proattività, dinamicità, precisione, determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati etc. Eurospin, il più grande discount italiano, è leader nel settore per numero di punti vendita, fatturato e numero di clienti ed è una delle poche realtà economiche, nel settore distributivo, in continua espansione che mira a una rete di punti vendita sempre più capillare sul territorio.

Il Gruppo crede nel valore e nel potenziale umano per questo offre un ambiente di lavoro stimolante, dinamico, organizzato ed in costante crescita, accompagnato da una cultura che valorizza le capacità individuali, le pari opportunità, le nuove idee e lo spirito innovativo in un contesto di benessere aziendale. Per conoscere nello specifico tutte le figure ricercate dall’azienda e candidarvi potete cliccare qui