Eni: piano assunzioni di diplomati e laureati

Eni, azienda globale dell’energia, leader nell’esplorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio, gas, elettricità e chimica, presente in 67 Paesi nel mondo con una rete di oltre 30.000 collaboratori, assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, con ottime capacità di gestione di un team di lavoro, spiccate doti relazionali e gestionali, intraprendenza… Le assunzioni riguardano Sviluppatori Aziendali per Soluzioni Energetiche, che dovranno sviluppare le relazioni sul territorio con associazioni e istituti di credito convenzionati, essere responsabili del budget vendite del territorio di assegnazione, gestire la propria area di competenza ed effettuare attività di esplorazione sul territorio assegnato;

Esperti Comunicazione, i quali dovranno definire i modelli di misurazione degli impatti economici, sociali e ambientali, supportare le reti di vendita e gestire diverse attività come digitale e comunicazione aziendale, incluse quelle dedicate ai canali fisici; Test Manager, che dovranno coordinare e monitorare l’attività di garanzia di qualità, collaborare con altre funzioni (architettura, sicurezza, sviluppo, governance …) e definire metriche e piani di azione atti a migliorare la qualità del software in rilascio; Analisti in ambito Energie Rinnovabili, che dovranno costruire e mantenere un’efficace rete di collaborazione con azionisti interni all’azienda, valutare gli schemi di supporto per lo sviluppo delle energie rinnovabili e analizzare le regole di mercato e il loro impatto sulle attività di business.

L’azienda, che è volta a giocare un ruolo decisivo nel processo di transizione verso un futuro low carbon per essere leader nella produzione e vendita di prodotti decarbonizzati, offre soluzioni innovative, consapevoli ed efficienti, con l’obiettivo di usare meglio l’energia, per usarne meno. Eni cerca persone che abbiano voglia di mettersi in gioco per unirsi ad un team inclusivo, appassionato e innovativo, che fornisce un accesso sostenibile all’energia per tutti. Per verificare tutte le figure ricercate da Eni e per inviare la propria candidatura potete cliccare qui