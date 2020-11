Eni assume diplomati e laureati. Come candidarsi.

editato in: da

Eni ricerca diplomati e laureati da assumere come Sviluppatori Commerciali Soluzioni Energetiche, che dovranno gestire l’area di competenza, sviluppare le relazioni sul territorio con associazioni e istituti di crediti convenzionati, effettuare attività di esplorazione sul territorio assegnato e gestirne il budget vendite; Specialisti Manutenzione Elettrostrumentale, che dovranno svolgere le attività di distribuzione elettrica, identificare ed elaborare una programmazione di piccoli interventi manutentivi di assistenza alla gestione elettrica e assistere il responsabile di unità proponendo modifiche alle attrezzature in dotazione;

Esperti Regolazione Energie Rinnovabili, i quali dovranno monitorare e analizzare l’evoluzione del quadro regolatorio internazionale, fornire supporto alla definizione delle strategie aziendali in conformità con il nuovo disegno di mercato, garantire il supporto a nuovi progetti, monitorare e analizzare gli schemi di supporto per individuare opportunità e profili di rischio; Consulenti Sanitari Globali, che dovranno pianificare le attività ed i progetti di salute globale, gestire gli studi riguardanti l’impatto delle attività industriali sulla salute delle comunità, progettare azioni pertinenti al monitoraggio, alla supervisione, alla revisione e alla valutazione relativi ai progetti sulla salute della comunità e di assistenza territoriale.

La multinazionale energetica, leader nell’esplorazione, nella produzione, nella raffinazione e nella commercializzazione di olio, gas, elettricità e chimica, offre soluzioni innovative, consapevoli ed efficienti, con l’obiettivo di usare meglio l’energia per usarne meno infatti l’azienda crede che consumare il giusto ed evitare gli sprechi faccia bene a tutta la popolazione e al mondo in cui viviamo. Eni garantisce lo sviluppo della piccola e media impresa e il fabbisogno energetico alle famiglie attraverso una rete di oltre 30.000 collaboratori in grado di muoversi anche a livello internazionale, grazie alla sua presenza in 67 Paesi nel mondo. Per verificare tutte le figure ricercate da Eni e inviare la vostra candidatura potete cliccare qui