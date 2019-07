Eni assume 50 diplomati e laureati 

editato in: da



Eni, multinazionale energetica creata dallo Stato Italiano come ente pubblico sotto la guida di Enrico Mattei, che ne fu presidente fino al 1962, assume 50 giovani diplomati e laureati. La ricerca è rivolta a persone dinamiche, determinate, con capacità comunicative e relazionali da impiegare come addetti varie mansioni, operatori, esperti, responsabili, coordinatori etc. Eni fonda il lavoro su passione, innovazione e rispetto per le persone per costruire un futuro in cui tutti possano accedere alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile.

La storia di Eni continua ad essere scritta ogni giorno da migliaia di donne e uomini in tutto il mondo la cui esperienza e concretezza del lavoro si trovano anche al centro della campagna di comunicazione. Pur essendo un’azienda innovativa proiettata verso il futuro, Eni resta fedele alla sua storia e ai suoi valori: parla da sempre di innovazione, dialogo, cooperazione, cultura e il “cane a sei zampe”, logo dell’azienda che rappresenta il simbolo di una realtà dinamica, si confronta con una varietà di significati ben più ampia rispetto al passato dimostrando ancora oggi di saper mantenere il legame con una storia di oltre sessant’anni fatta di sfide e successi sempre nuovi.

La società, sempre più integrata nell’energia e impegnata a crescere nell’attività di ricerca, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio e gas, elettricità e chimica, offre a chi entra a far parte della squadra un ambiente con impianti e tecnologie di ultima generazione, privo di discriminazioni e capace di offrire a tutti le stesse opportunità in base al merito personale, tramite frequenti corsi di formazione di alto livello. Eni, che è presente in 71 Paesi nel mondo offrendo lavoro a circa 33.000 persone, è in grado di garantire lo sviluppo della piccola e media impresa e il fabbisogno energetico alle famiglie attraverso una rete di collaboratori in grado di muoversi anche a livello internazionale, confidando nella partnership di lungo termine con i Paesi e le comunità che la ospitano. Per verificare tutte le assunzioni in corso e candidarvi potete cliccare qui