COOP assume diplomati e laureati in Italia

COOP Italia, formata da 130 cooperative di consumatori che gestiscono una rete di 1.425 punti vendita tra supermercati, ipermercati, discount ed altro presenti in tutta Italia e che rappresenta la più grande catena nel mercato della distribuzione di prodotti di largo consumo fino a diventare la prima organizzazione distributiva italiana, assumerà nuovo personale diplomato e laureato. Le figure maggiormente richieste da COOP sono Addetti alla Vendita, che si occuperanno di tutte le attività di cassa e di gestione dei diversi metodi di pagamento, supportare la clientela, scaricare e caricare la merce, rifornire i prodotti sugli scaffali e nei banchi e sistemare gli spazi espositivi;

Allievi Responsabili di Negozio, che si occuperanno dell’assistenza e del servizio alla clientela, dell’organizzazione e gestione del personale e della gestione del negozio (ordini di acquisto, flusso merci, analisi dati vendita); Capi Reparto per diversi settori, che dovranno assicurare l’efficienza delle attività del reparto, garantire la gestione corretta delle merci e l’applicazione delle politiche commerciali della cooperativa, coordinare il lavoro dei propri collaboratori assicurandone la formazione, contribuire alla fidelizzazione del cliente garantendone la soddisfazione; Coordinatori Amministrativi, che dovranno gestire gli adempimenti amministrativi del gruppo, la tenuta dei libri contabili e sociali, le chiusure contabili periodiche e il bilancio d’esercizio, coordinare le attività amministrative e contabili delle società partecipate, assicurare la corretta esecuzione dei servizi amministrativi a società controllate etc.

COOP ricerca persone in possesso dei seguenti requisiti: velocità, dinamismo, energia, tenacia, flessibilità, puntualità, disponibilità, organizzazione, orientamento al cliente, al risultato e al lavoro in team, predisposizione alla relazione con la clientela, attitudine ai numeri, doti di leadership, spirito di squadra e capacità di problem solving. COOP è una società fondata sulle persone e sull’impegno a rappresentare gli interessi dei consumatori nel mercato offrendo loro prodotti di qualità, sicuri e il cui uso sia in armonia con la natura inoltre promuove la cultura del consumo in cui le scelte non corrispondono solo a un bisogno, ma sono espressione di valori e convinzioni. Per verificare tutte le altre posizioni aperte e inviare la candidatura potete cliccare qui